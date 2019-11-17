HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Suriye’de siyasi çözümden yanayız

Gümüşhane’deki Taşköprü yaylasında Buzul Çağı’ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de define kazısı için olumlu görüş bildiren kültür varlıkları koruma kurulu, çevre ve şehircilik müdürlüğü ile arkeolog ve müze müdürlüğü görevlileri, haklarında bakanlık ve valilik tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında açığa alındı. Gümüşhane Valiliği de ruhsat verilen kazı raporunun özensiz hazırlandığını açıkladı. Doğal hazine olarak nitelendirilen Dipsiz Göl’ün eski haline dönüştürülmesi için harekete geçen ekiplerin, göl alanına dökülen dayanıksız toprağı çıkararak, yerine suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökerek alanı su ile dolduracağı bildirildi.