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Yaramazlara biraz batar!

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Suriye’de siyasi çözümden yanayız

Partisinin Mersin 3’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Suriye’de siyasi çözümden yana olduklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Suriye’de çözümün siyasetten geçtiğini dile getiren Temelli ‘İçeride ve dışarıda savaşa karşı çıkılması gerektiğini’ belirtti.

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“Suriye’de siyasi çözüm, Türkiye’de demokratik çözümün gereğini yapmak zorundayız” diyen Temelli, “Bugün Suriye’de siyasi çözüm için mücadele edenleri görmek zorundayız. Suriye’de siyasi çözüm Suriye halklarının bir arada vereceği karardan ve anayasanın birlikte var edilmesinden geçiyor” ifadelerini kullandı.

HDP eş genel başkanı, “Bizim yolumuz demokrasiden yana. Bizim yolumuz eşitlikten, özgürlükten yana” diye konuştu.

Konuşmaların ardından faaliyet raporlarının okunması ile kongreye geçildi. Mehmet Alış ve Gülbahar Şöfer HDP il eş başkanlığına seçildi.

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