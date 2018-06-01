HDP eş genel başkanı Temelli: Son ankete göre oyumuz yüzde 10,2

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partilerinin oy oranının yüzde 10,2 olduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Temelli, bugün Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Barış Anneleri Meclisi’ni ziyaret etti.

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Temelli, kendilerine dün bir anket sonucu ulaştığını belirterek “Oylarımız yüzde 10,2 görünüyor, oylarımız artacak” dedi.

HDP’li eş başkan, bıçak sırtını yaratanın iktidar olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Çalışmalarımız devam ediyor. Bu barajı eninde sonunda yıkacağız. Demokrasi ve emek güçlerine, gençlere kadınlara sesleniyorum; gelin demokrasinin önündeki barajı yıkalım. Bu Türkiye’nin önüne konulan bir barajdır. Kararsız ve sandığa gitmeyecek olan bir seçmen kitlesi var. Bu çocuklarınızın geleceğini uçurumdan atmaktır, gelin buna engel olalım.”