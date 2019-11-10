HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Nerede iktidarı eleştirsek soruşturma açılıyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile birlikte hakkında ‘terör örgütü propagandası’ gerekçesiyle soruşturma açılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yargının ‘talimat almayı geçip kendine vazife çıkardığını’ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Temelli, şunları ifade etti: “Ağzımızı her açtığımızda yeni bir soruşturma başlatılıyor. Bu yargının talimatla çalıştığının göstergesi. Ancak yargı talimatla çalışma noktasını da geçti. Artık her durumda kendilerine vazife çıkarır bir haldeler.”

Reklam

“Nerede iktidarı ve politikalarını eleştirsek soruşturma açılıyor” diyen HDP eş genel başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu soruşturmalar susmamıza, sinmemize yönelik bir tehdit. Ortada yargı konusu dahi olabilecek bir durum yok. Bizler her şeye rağmen hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz.”