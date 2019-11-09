HDP eş başkanları hakkında soruşturma

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: HDP

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre HDP’nin 3. Olağan Kongresi’nde yapılan konuşmalarda ‘terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle İstanbul başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında Buldan ve Temelli hakkındaki dosya Ankara başsavcılığına gönderildi.

İstanbul’da süren soruşturmada ise sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yedi şüpheli yakalanırken, diğer bir şüpheli aranıyor.