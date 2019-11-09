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Yaramazlara biraz batar!

HDP eş başkanları hakkında soruşturma

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: HDP

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre HDP’nin 3. Olağan Kongresi’nde yapılan konuşmalarda ‘terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle İstanbul başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında Buldan ve Temelli hakkındaki dosya Ankara başsavcılığına gönderildi.

İstanbul’da süren soruşturmada ise sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yedi şüpheli yakalanırken, diğer bir şüpheli aranıyor.

HDP eş başkanları Buldan ve Temelli’ye soruşturma

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