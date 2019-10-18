HDP Eş Başkanı Temelli: ABD’yle anlaşma iktidarı kurtarmanın senaryosu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ABD ile Türkiye arasında varılan Suriye anlaşmasını ‘iktidarı kurtarmanın senaryosu’ olarak tanımlarken, “(Suriye’de) Çözümün yolu Kürtlerle barışmaktan geçer” dedi.

Fotoğraf: DHA

Dün (17 Ekim) Ankara ile Washington Barış Pınarı Harekatı’nın beş gün süreyle durdurulması konusunda anlaşmıştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anlaşma gereği YPG’nin ‘güvenli bölge’den 120 saat içinde çekileceğini, Türkiye’ye yeni yaptırım uygulanmayacağını, halihazırdaki yaptırımların da kaldırılacağını açıklamıştı.

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‘O utancı da bu ülkeye yaşattınız‘

Temelli, ABD Başkan Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a harekatla ilgili gönderdiği mektubu hatırlatarak şöyle dedi: “Savaştınız, kaybettiniz, ateşkes imzaladınız. Hem de önünüze bir mektup kondu, o utancı da bu ülkeye yaşattınız. Bu ülkenin cumhurbaşkanına böyle hitap eden bir ABD devlet başkanı var. Ülkenin düştüğü durumu budur. Buna layık mı bu ülke?”

Söz konusu mektupta Trump, Erdoğan’a “Kabadayılık yapma, aptal olma” demişti.

‘Biz barışı arıyoruz’

HDP eş genel başkanı, ABD’yle varılan beş günlük ateşkes anlaşmasına dair şöyle konuştu: “Bu ateşkes denilen bu oyun bir kez daha kendi iktidarlarını kurtarmanın senaryosundan başka bir şey değildir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Tek kabul edeceğimiz şey Suriye’de siyasi çözümdür. Tek kabul edeceğimiz şey Türkiye’de demokratik çözümdür. Biz barışı arıyoruz; onurlu bir barışı arıyoruz. Bunun yolu siyasetten geçer, savaşa karşı çıkmaktan geçer. İşte bu savaşa karşı çıkmalıyız, kayyım rejimine karşı çıkmalıyız. Tecrit hukukuna karşı çıkmalıyız, bu iktidara karşı çıkmalıyız bu ülkeyi bu iktidardan kurtarmak zorundayız.”

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‘Günü kurtarma anlaşması’

Müzakerelerde Kürtler ve Suriye halklarının olmaması nedeniyle, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı eleştiren Temelli, yapılanın ‘günü kurtarmak’ olduğunu söyledi.

Temelli şöyle devam etti: “Yüzlerce insan katledildi. İçinde çocuklar var. Yüzbinlerce insan yerinden yurdundan edildi. Bugün IŞİD çetesi denilen o selefi ve katil grup, ipini koparmış durumda. Nereye gittikleri belli değil. Selefi bir hat oluşturacaklar, orada inşaat yapacaklar, orada adına ‘Tampon bölge’ dedikleri bir güvenlik hattı oluşturacaklarmış. Hayır bu çözüm değil bu bu ülkeyi daha büyük felakete sürükler. Bu Suriye’de çözümsüzlüğün dayatılmasıdır. Çözümün yolu siyasidir, çözümün yolu Kürtlerle barışmaktan geçer. Kürtlere düşmanlık Kürtlerin hakkını yok saymak, siyasi iradesini yok saymak, bu ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Ortadoğu’ya yapılan en büyük kötülüktür. Kürt meselesi küresel bir meseledir. Bunu ancak ve ancak tarafları ile çözebilirsiniz.”