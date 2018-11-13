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Yaramazlara biraz batar!

HDP Eş Başkanı Buldan ve üç vekil hakkında ‘terör’ fezlekesi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve üç milletvekili hakkında fezleke düzenlendi.

Fotoğraf: Reuters

Ankara başsavcılığı tarafından düzenlenen fezlekelerde Buldan’ın yanısıra HDP Diyarbakır milletvekili İmam Taşçıer, Tunceli milletvekili Alican Önlü ve Ağrı milletvekili Berdan Öztürk’ün adı yer alıyor. Bu isimler ‘terör örgütü propagandası yapmak’la suçlanıyor.

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Fezlekelere gerekçe olarak Buldan’ın Siirt’teki konuşması, Taşçıer’in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ve Diyarbakır’da yaptığı konuşmalar, Önlü’nün Tunceli’deki konuşması, Öztürk’ün de Ağrı’daki konuşması gösterildi.

Fezlekeler milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis’e iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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