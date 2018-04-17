HDP, erken seçim önerisine ‘Hodri meydan’ dedi: AKP’yi devirmenin zamanı geldi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) de erken seçim önerisine karşı “Hodri meydan” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, normalde 3 Kasım 2019’da yapılması plananlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Ağustos 2018’de yapılmasını önermişti. ‘Cumhur ittifakı’nda MHP’yle bir araya gelen AKP ise bu öneriyi şimdilik ne reddetti ne de kabul etti.

Reklam

Şimdiye kadar CHP ve İYİ Parti MHP’nin önerisine hazır olduklarını söyleyerek yanıt verdi.

‘Erdoğan kankası Bahçeli’ye söyletiyor’

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bahçeli’nin önerisine değindi.

Reklam

HDP lideri şunları söyledi: “Devlet Bahçeli 26 Ağustos’ta erken seçim yapılma teklifinde bulundu. Kendi açıklaması olarak kimse görmesin. Devlet Bahçeli, Erdoğan’dan habersiz böyle bir kararı açıklayamaz. Erdoğan, tükürdüğünü yalamak istemiyor. Söyleyemeyeceklerini, kankası Bahçeli’ye açıklatıyor. OHAL varken bu ülke demokratik bir biçimde nasıl seçime gidecek? Eğer böyle bir karar aldıysanız, biz de HDP olarak ‘Hodri meydan’ diyoruz. Ve herkese çağrı yapıyorum. Bu ülkede AKP’yi devirmenin zamanı gelmiştir.”