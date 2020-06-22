HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Acar’ı disipline sevk etti

HDP, Ağrı’nın Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar’ı, ‘katılımcı belediyeciliğe ters düşen politikalar yürüttüğüne dair şikayetler’ doğrultusunda disipline sevk etti.
AA’nın haberine göre HDP’den yapılan açıklamada, Acar’la ilgili, partinin yerel yönetimlerde esas aldığı toplumcu, şeffaf, katılımcı belediyeciliğe ters düşen politikalar yürüttüğüne dair şikayet ve eleştiriler geldiği belirtildi.
Bunun üzerine Acar’ın disipline sevk edildiği, sürecin tamamlanmasının ardından ayrıntı ve sonuçların halkla paylaşılacağı vurgulandı.