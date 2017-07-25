HDP, Diyarbakır’da ‘Adalet Nöbeti’nde: 80 milyonun vicdanına çağrı yapıyoruz

11 vekili tutuklu bulunan HDP, bugünkü grup toplantısını Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda düzenledi.

HDP, milletvekillerinin tutuklandığı 4 Kasım tarihine kadar grup toplantılarını farklı kentlerde mitinge dönüştürmeye ve cezaevindeki vekiller için ‘Adalet Nöbeti’ tutmaya karar verdiğini açıklamıştı.

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Bunun ilk adımı olarak Meclis’te olması beklenen grup toplantısını Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda düzenleyen HDP adına parti sözcüsü Osman Baydemir açıklama yaptı.

‘Ölü toprağı serilmek isteniyor’

Baydemir, “HDP’ye Kerbela dayatılıyor. Siz Yezid olmaya kararlıysanız, biz de Hazreti Hüseyin olmakta kararlıyız. Siz Hitler, Franco olmaya karalıysanız, biz de Gazi Muhammed, Seyit Rıza, Mazlum Doğan olmaya kararlıyız” dedi.

Konuşmaya başladığı sırada ezan başlayınca, “Doğru sözün üzerine ezan okunur” diyen Baydemir, son iki yılda hükümet eliyle demokrasi ve özgürlüklerin yok edildiğini söyledi.

HDP sözcüsü, ‘adalet ve vicdan’ için Diyarbakır’da bulunduklarını kaydetti: “Bu sıcakta bu Kerbela sıcağında neden bu alandayız. Bir halkın üzerine ölü toprağı serilmek isteniyor. Bir halkın varlığı yok edilmek, zorbalıkla, baskıyla, tecritle yönetilmek isteniyor. İşte ölü toprağını terk etmek için, zulme hayır demek için, bir kez daha eşitliği özgürlüğü onurlu bir barışı haykırmak için bu kamusal alandayız.”

80 milyona çağrı

Baydemir, konuşmasında halka da çağrıda bulundu: “Bir kez daha açık bir dille ifade ediyoruz ve buradan Türkiye’nin batı yakasına 80 milyon insanın vicdanına çağrıda bulunuyoruz. Eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız zindanda olduğu sürece adalet ve vicdan nöbetimiz devam edecek.”

Volta attılar

HDP'li vekiller Diyarbakır'da adalet ve vicdan nöbetini başlattı. Açıklamadan sonra tutuklu vekiller için Ekin Ceren Parkında volta atıldı. pic.twitter.com/WMguNQz8AZ — #ÖZGÜRÜZ (@Ozguruz_org) July 25, 2017

HDP sözcüsü, ‘Adalet Nöbeti’ni ne kadar süre tutacaklarını da şöyle anlattı: “OHAL rejimi ortadan kalkıncaya kadar vidan ve adalet nöbetimiz devam edecek. KHK’ler ile işinden olan bütün insanlar işine, aşına yani adalete kavuşuncaya kadar vicdan ve adalet durumumuz devam edecek. Durmayacağız faşizmi durduracağız. Aynı şekilde Cizre, Şırnak, Gever, Sur’da işlenen suçlardan dolayı failler yargılanıncaya kadar, adalet tecelli oluncaya kadar durmayacağız. Sur’da devam eden yıkım kültürel mirasımıza saldırıdır. İnsani vicdani bir duruşla yıkım duruncaya kadar mücadele edeceğiz. Barışın birlikte yaşamın önündeki en büyük engel Abdullah Öcalan önündeki tecrit politikasıdır. Bu tecrit kalkıncaya kadar adalet, onurlu barış talebi devam edecektir.”

Baydemir’in konuşmasının ardından HDP grubu Türkiye’nin açık bir cezaevine dönüştüğüne dikkat çekmek için park içinde volta attı.