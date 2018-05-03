HDP ‘dışlandığı’ ittifaka tepkili: Che’nin kız kardeşine mesaj da yollasalar ‘sağ ittifak’

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kurulan dörtlü ittifakta HDP’nin ‘dışlandığını’ belirten grup başkan vekili Filiz Kerestecioğlu, “İsterse Che Guevara’nın kız kardeşine mesaj yollasınlar, yine bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir” dedi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP’nin dışlanmış olmasının kendilerine bir zarar getirmediğini savunarak şöyle konuştu: “Sol çevreler ve Kürt partileriyle ortaklaşmalarda bulunmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreci İYİ Parti yönetti. Hem başkan belirleme, hem de vekil ittifak stratejisini onlar belirledi. Dolayısıyla seçmenine bu durumu açıklamak durumunda kalacak olan hem CHP hem de SP olacaktır.”

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Meclis’te dün bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu da dörtlü ittifaka ilişkin “Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP’nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye’de iki sağ ittifak yarışacak” dedi.

Kerestecioğlu eleştirilerine şöyle devam etti: “Ortada sosyal demokrat bir parti var ama bu parti günlerdir hep topu İYİ Parti’ye atarak ‘HDP’nin olmasını istemiyor’ diyerek bir süreç yaşatmaya çalıştı. Ama bugün gördüğümüz o ki aslında HDP’nin dışında bir ittifakı kurmak istiyorlarmış. Bu ittifak, kimi transfer ederlerse etsinler, CHP’ye kimi çağırırlarsa çağırsınlar, isterse Che Guevara’nın kız kardeşine mesaj yollasınlar, yine bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. Bu aynı zamanda CHP’nin sol seçmenine de yazıktır. Eğer bir parti gerçekten sosyal demokratsa, ittifak yapması gereken solda olan, özgürlükçü solu savunan partidir. 90’ların içişleri bakanıyla, işte Sivas’ta yaşananların şaibesi üzerinde olan kişilerle ittifak yapmayı tercih ediyorsanız o zaman siz sağ bir ittifakın içerisindesiniz. Türkiye’de iki sağ ittifak yarışacak. O zaman onlar oraya HDP buraya.”

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Haberde ayrıca, HDP kulislerinde konuşulanlara göre farklı şirketlerin yaptığı anketlerde Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 13-17 arasında çıktığı da belirtildi.

‘HDP dışlanarak güçlenecek’

Bu arada BBC Türkçe’den Hatice Kamer de, Diyarbakırlıların HDP’siz muhalefet ittifakına nasıl baktığının yanıtını aradı.

Diyarbakırlılar bu ittifakların HDP’yi ve seçmenini ötekileştirdiğini belirtirken, CHP’nin, HDP’yi de kapsayacak bir ittifak girişiminden umutlu olduklarını ama bu adımla umutlarının tükendiğini söylediler.

Dörtlü ittifakla ilgili yorumda bulunan Mehmet adlı bir yurttaş şöyle konuştu: “Hem cumhur, hem muhalefet ittifakı HDP’yi dışarıda tutarak baraj altında bırakmak istiyor ama HDP’nin kitlesi de belli, oyları da, bu ittifaklar HDP’nin oylarını düşürmeyecek, bilakis arttıracaktır.”

Aynı yurttaş, AKP-MHP ittifakınınsa bölgeden fazla oy alamayacağını savundu: “Malum, MHP’nin bölgeye bakışı aşikar. Ama AKP’nin MHP ile ittifakı, AKP’nin bölgedeki tabanını da olumsuz etkileyecek. Bu yüzden AKP’ye oy vermeyecek birçok insan olur.”