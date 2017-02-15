HDP: Demirtaş’ın İşkenceyi Önleme Komitesi’ne yazdığı mektup ‘kayıp’

Üç buçuk aydır tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İşkenceyi Önleme Komitesi’ne (CPT) yazdığı mektubun kayıp olduğu bildirildi.

HDP Bingöl Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kendilerinin Türkiye’deki, CPT’nin de Fransa’daki posta şirketleri nezdinde girişimde bulunmalarına rağmen mektubun hala kayıp olduğunu ifade etti.

Süreci anlatan Özsoy şunları söyledi: “Eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş, CPT’ye, kapalı zarfta, APS ile mektup gönderdi. Bu mektupta kendi durumunu değil Kandıra ve Silivri’deki milletvekillerimizin durumunu detaylı bir şekilde yazdı. 15 Aralık’ta cezaevi idaresine verilen mektup tam iki aydır bir türlü adresine ulaşmadı. Biz Türkiye’de PTT nezdinde girişimlerde bulunduk. CPT de Fransa’daki posta şirketleri üzerinden araştırma yaptı. Mektup şu an kayıp.”

‘Keyfi blokaj konuldu’

Mektubun bulunması için hukuki işlem başlatacaklarını belirten HDP’li vekil, tutuklu bulunan eş başkanlar ve milletvekillerine uluslararası kuruluşlardan ziyaret taleplerinin kasıtlı biçimde yanıtsız bırakıldığını söyledi.

Özsoy, şöyle devam etti: “Biz başvuruların sayısını unuttuk. Ancak henüz tek bir heyet, adalet bakanlığından olumlu veya olumsuz bir cevap alamadı. Keyfi bir blokaj konulmuş durumda. Örneğin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı ve grup başkanvekillerinin içinde olduğu Başkanlık Komitesi iki aydır başvuruyor. Özellikle Edirne Cezaevi’ni ziyaret etmek istediklerini belirtiyorlar. Talep karşılanmadığı için Türkiye ziyaretlerini ertelediler. Sadece AKPM heyeti değil, sayısız heyet Adalet Bakanlığı’na başvuruyor ama bakanlıktan keyfi bir şekilde cevap alamıyorlar. Bu durumu kınıyoruz ve adalet bakanını adil olmaya çağırıyoruz.”

‘Ağca Çakıcı’yı ziyaret ediyor, biz vekillerimizi göremiyoruz’

Gazeteci Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca’nın dahi Bolu Cezaevi’nde yatan Alaattin Çakıcı’yı Cumhuriyet Savcılığı’nın özel izniyle ziyaret ettiğini hatırlatan HDP’li vekil, “Ama biz milletvekilleri olarak eş başkanlarımızı ve milletvekillerimizi ziyaret edemiyoruz. CHP milletvekilleri hem gazetecileri hem bizim milletvekillerimizi ziyaret ediyor ama HDP’ye bu hak verilmiyor. CHP’ye de müsaade edilmesin demiyoruz tabi. HDP’ye yönelik bu çirkin tutumun sonlanması gerekiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da cezaevindeyken ziyaretçilerinin olduğunu belirten Özsoy, “Mehmet Ağar cezaevindeyken sanat, spor ve siyaset dünyasından yüzlerce insan kendisiyle hüküm giydiği halde görüşüyordu. Bizim eşbaşkanlarımız hüküm giymedi ve yaptıkları konuşmalardan yargılanıyorlar. Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi’ndeyken 10 binlerce ziyaretçi ile görüştüğünü böbürlenerek söylüyor, bu daha çarpıcı başka bir örnek” dedi.

‘Aynı kantar sizi de tartar’

HDP’li vekil tutuklamalar, ziyaret kısıtlamaları ve uluslararası desteğin önüne geçilmesinin HDP’yi işlevsiz hale getirmek için yürütüldüğünü belirterek şöyle devam etti: “Toplumsal muhalefeti bastırmak için Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ciddi bir kampanya yürütüyor. Şu an çok net bir durum var; bizim eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız suç işledikleri için değil Erdoğan’ın başkanlık hayalini bozabilecekleri için cezaevindeler. Son üç gün içinde yüzlerce üyemiz gözaltına alındı. HDP’yi çalışamaz duruma getirmeye çalışıyorlar. Şu son 3-4 aylık süreç de referanduma hazırlık süreci. Eşbaşkanlarımızın ve milletvekillerimizin kamuoyuyla bağını koparmaya çalışıyorlar. Ama bugün terazisini bozduğunuz kantar, günü gelir sizi de tartar.”