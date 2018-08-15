HDP, Demirtaş’ın eleştirisine gelemedi: Yöntem yanlış, özeleştiri düşünmüyoruz

Cezaevinden yolladığı makalesinde “HDP tatil havasından çıkıp sahaya inmeli” diyen HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a halefi Sezai Temelli’den eleştiri geldi.

Özeleştiri vermeyi düşünmediklerini söyleyen Temelli, “Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa kıymetlidir ama yöntem yanlış” dedi.

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Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevin’den ANF’ye bir makale yazan Demirtaş, “HDP’nin bir an önce ‘tatil’ havasından çıkıp sahaya inmesinde fayda var. Parlamentonun, Anayasanın, yasaların, yargının lağvedildiği bir ortamda demokratik protesto hakkını kullanmayan bir muhalefet halka nasıl umut olabilir ki?” demişti.

Demirtaş ayrıca, HDP’nin özeleştiride bulunmasını da şu sözlerle istemişti: “Tabii ki, seçimlerde faşist bloğu geriletmek gibi net bir sonuç alma ihtimali vardı. Ancak çeşitli düzeylerde yaşanan basiretsizlikler, öngörüsüzlükler ve acemiliklerle bu fırsat iyi değerlendirilemedi. Bunda ben dahil, bütün yönetimin ciddi sorumluluğu vardır. Bu konuda halka açık bir şekilde, yeterli ve tatmin edici bir özeleştirinin verilmemiş olması da büyük bir eksikliktir. En basitinden, sandıklara neden sahip çıkılmadığı, oyların çalınmasının neden önlenemediği, son üç seçimdir problemsiz çalışan partinin merkezi bilgisayar sisteminin neden seçim akşamı çalışmadığı ve çöktüğü hâlâ izah edilebilmiş değildir.”

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Gazete Fersude’de yer alan habere göre dün akşam YOL TV’ye konuk olan Temelli’ye, Demirtaş’ın HDP’ye yönelttiği eleştiriler soruldu.

Demirtaş’ın, HDP’nin baş tacı ve gözbebeği olduğunu belirten Temelli, 2014 ve 2018’de Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiklerini hatırlattı.

Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa bunun kıymetli olduğunu söyleyen Temelli sözlerine şöyle devam etti: “Fakat yöntem yanlış. Bu tarz yazılar kurullarımızda değerlendirilir, eğer ortakça kamuoyuna açıklanması gerektiği düşünülürse o zaman açıklanır. Ancak özeleştiri vermeyi düşünmüyoruz.”

Demirtaş’ın dediği gibi HDP’nin tatil havasında olmadığını “Öyle bir şey yok” diyerek savunan Temelli, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.