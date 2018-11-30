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Yaramazlara biraz batar!

HDP, Demirtaş’ı tahliye etmeyen mahkemeye kızgın: Erdoğan’ın baskısı var

HDP, eski eş başkanları Selahattin Demirtaş’ı tahliye etmeyen ağır ceza mahkemesini eleştirdi.

Fotoğraf: HDP

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 20 Kasım’da iki yıldan bu yana cezaevinde bulunan HDP’li Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

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Avukatlar bunun üzerine tahliye başvurusu yapmıştı. Mahkeme de AİHM’in kararının kesinleşmediğini belirterek Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

‘Zaman kazanma’ vurgusu

HDP eş başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, kararın ardından mahkeme kararını değerlendirerek yazılı açıklama yayınladı.

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Açıklama şöyle: “Toplanan heyet AİHM kararını uygulamamış, tutukluluğun devamına karar vermiştir. Bu açıkça Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlalidir. Bir kez daha belirtelim ki, AİHM’in Demirtaş kararındaki ‘derhal serbest bırakılsın’ ifadesi bir bireysel önlem önerisidir ve yerel mahkeme Anayasa’nın 90. Maddesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. Maddesi’ne bağlı olarak bu kararı uygulamak durumundadır. 

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tamamen politik nedenlerle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yürütmenin baskısı ile bugünkü kararı almıştır. Mahkeme heyeti, aynen Demirtaş’ın ve diğer milletvekillerimizin tutuklanmalarında olduğu gibi hukuki değil siyasi nedenlerle bir karar vermiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararının kesinleşmediğini iddia etmek, ayrıca bunu Adalet Bakanlığı’na yazı yazarak sormak zaman kazanmak için atılmış akıl dışı ve hukuk dışı adımlardır. Kazanılan zamanda, Demirtaş hakkında İstinaf Mahkemesi’nde bekleyen kararın onanmasını sağlamak için yapılmış bir manevradır. Yargı bir kez daha siyaset yapmıştır, yürütme baskısı ile hareket etmiştir ve bu heyet büyük bir vebal altındadır.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AİHM kararı için “Bizi bağlamaz, hemen karşı hamlemizi yaparız” demişti.

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