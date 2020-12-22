HDP: Demirtaş ve rehin tutulan tüm siyasetçiler derhal serbest bırakılmalıdır

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı vermesi üzerine Demirtaş’ın ve diğer siyasi tutukluların ‘derhal serbest bırakılması’ çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Arşiv

Partinin resmi internet sitesi üzerindeki açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın avukatlarının AİHM Büyük Dairesine yaptığı başvuru bugün sonuçlanmış ve Büyük Daire aldığı kararla, AİHM’in daha önce verdiği “Demirtaş tahliye edilmelidir” kararını onaylamıştır.

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Büyük Daire, Demirtaş’ın avukatlarının başından itibaren sunduğu tüm gerekçeleri yerinde görerek düşünce ve ifade özgürlüğü ile siyasete katılım hakkı başta olmak üzere Demirtaş’ın haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Bu karar diğer rehin siyasetçilerimiz için de emsal niteliğindedir.

2018 yılında verilen “Demirtaş tahliye edilmelidir” kararına karşı siyasi iktidar tarafından “karar kesin değil” denilerek avukatların tahliye talepleri reddedilmişti. Bugün AİHM Büyük Dairesi tarafından açıklanan kesin ve bağlayıcı kararla bu gerekçe ortadan kalkmıştır.”

Kararla birlikte ‘Demirtaş başta olmak üzere rehin tutulan siyasetçiler hakkında yürütülen siyasi soruşturmaların boşa çıktığını, tüm davaların hukuken çöktüğü’ belirtilen açıklamada şöyle devam ediliyor: “Bu kararla 4 yıldır demokratik siyasete yönelik yürütülen tüm kumpas davaları, siyasi operasyonlar ve bunların üzerine oluşturulan dosyalar hükümsüz hale gelmiştir. AİHM Büyük Dairesinin de tescil ettiği gibi seçilmişlerimiz hakkında yapılan yargılamalar siyasi yargılamalardır.

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Bir kez daha belirtelim ki bu karar kesin ve bağlayıcıdır. İktidarın siyasi gerekçeler ileri sürerek bu karardan kaçma seçeneği kalmamıştır. Bu kararın gereği olarak; amasız, fakatsız bir şekilde Demirtaş ve rehin siyasetçilerimiz derhal serbest bırakılmalıdır. Aksi her türlü tutum ve davranış uluslararası hukuka meydan okumak ve evrensel insan haklarını çiğnemek anlamına gelecektir.”