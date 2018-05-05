HDP, Demirtaş için YSK’ya başvurdu: Eşit ve özgür seçim olacaksa serbest bırakılmalı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki milletvekilleri, eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Buldan, Demirtaş’ın bir buçuk yıldır cezaevinde olduğunu, cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “Diğer adaylar seçim süresince yapacağı çalışmalar nasıl eşit ve özgür koşullarda olacaksa Demirtaş’ın da eşit şartlarda bu süreci tamamlaması gerekir” dedi.

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HDP lideri, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ içinse şu değerlendirmeyi yaptı: “İttifakların HDP’nin dışında yapılması, Türkiye’nin demokrasisi açısından büyük bir ayıp. Diğer partiler sağ tarafta birleştiler, şu anda Türkiye’nin geleceği olan sol taraf, sol muhalefet HDP’dir. HDP, bunların dışında tutuldu ama biz halkımıza, Türkiye halklarına, kadınlara, gençlere güveniyoruz ve HDP’yi baraj altında bırakmaya çalışan partiler, 24 Haziran akşamı bu utançla yüz yüze kalacaklar.”