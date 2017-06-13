HDP ‘damat tahliyeleri’ni sordu: Demirtaş’ın sabit ikametgahı yok mu?

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, ‘damat tahliyeleri’ni hatırlatarak sordu: “Damatların sabit ikametgahları vardı da, (HDP Eş Genel Başkanı) Demirtaş’ın, (gazeteci) Ahmet Şık’ın yok mu?”

‘FETÖ’ soruşturmasında dört gün önce tutuklanan Arınç’ın damadı Ekrem Yeter geçen hafta tahliye edilmişti. Yeter’in ‘sabit ikametgah’ sahibi olması nedeniyle tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı ‘FETÖ’den tutuklanmış ancak günler sonra serbest bırakılmıştı.

‘Damatlar içtihatı’

Partisinin grup toplantısında konuşan Baydemir, tahliyelere ilişkin, “Son dönem yargıda damatlar içtihatı oluşmaya başladı. Damatlar tutuksuz yargılanıyor. Hukuk fakültesini okuyanlar herhalde damatlar içtihatı diye bir yere not edecektir. Tutuksuz yargılanmak bir hukuk ilkesidir. İki durumla karşı karşıyayız. Ya şahsa göre uygulanan bir hukuk var, ya da bir tehdit ve şantaj var damat içtihatlarında. ‘Parti içinde biraz sesini çıkarmaya çabalayan bu iş böyle gitmez’ diyenlere bir tehdittir bu gözaltılar, ya da sabit ikametgah gerekçesi bir gerekçe olamaz. Damatların sabit ikametgahları vardı da her gün evine gittiğimiz Demirtaş’ın yok muydu? Ahmet Şık’ın sabit ikametgahı mı yok?” dedi.

‘Darbe ne kadar gerçekse AKP’nin haberdar olduğu o kadar gerçek’

Baydemir konuşmasında, partisinin tutuklu lideri Demirtaş’ın “HDP’nin savunduğu siyaset bu ülkenin gerçeğidir. HDP’yi itibarsızlaştırmayla yok edemezsiniz, yok edemediniz, yok edemeyeceksiniz” sözlerini anımsattı.

Darbe girişimine ilişkin hazırlanan komisyon raporuna parti olarak koydukları şerhi hatırlatan sözcü, şöyle devam etti: “Bu ülkede 15 Temmuz’da yaşananlar ne kadar gerçekse bu cunta kalkışmasından AKP’nin kurmaylarının haberdar olduğu o kadar gerçektir. Vatandaşlıktan çıkarma politikasının amacı Gülen’in Türkiye’ye iadesini önlemek. 15 Temmuz’dan bugüne kadar resmi bir başvuru yapılmamış, istenmemiş. ‘AKP mi cemaate sızdı yoksa cemaat mi AKP’ye sızdı’ tartışmasından bağımsız olarak ikisinin el ele verip devlete sızdıkları çok açık ve nettir.”