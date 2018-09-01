HDP dahil: CHP yerel seçimde ‘parti dışından’ adaylara ve ittifaklara kapı açtı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, CHP’li iki yetkin isimden “Parti dışından aday gösterebiliriz” mesajı geldi.

CHP, 24 Haziran’daki seçimlere İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yle ittifak yaparak girmişti. Ancak seçimden sonra ittifak ortakları arasında karşılıklı eleştiriler yapılmış, ortaklık bozulmuştu. Belediye başkanlıklıkları için Mart 2019’da yapılacak seçim için CHP henüz herhangi bir partiyle anlaşmış değil.

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CHP’nin kapısı açık

Birgün’den Sebahat Karakoyun’a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlerde tabanda sağlanan ittifakların önemli olduğunu söyledi.

“Sadece bizim seçmenimizden değil, diğer partilerin seçmenlerinden de destek alabilecek, yerelde üzerinde uzlaşmaya varılan bir ismin aday gösterilmesi önemlidir” diyen Torun, CHP ilkelerini benimseyen, parti çatısı altında görev almak isteyen herkese sıcak baktıklarını kaydetti.

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Torun şöyle devam etti: “Bizim seçim kazanmamız lazım. Amacımız başarıyı elde etmek. Sadece aday adayı olanlar değerlendirilecek diye bir kural yok. Halkın kabul ettiği, onay verdiği bir adaya örgütümüz de ‘Hayır’ demez. Bir bölgede sevilen, aday olduğunda kazanacak, başarı sağlayacak biri vardır ancak adaylık düşünmüyordur. Ona teklif götürülebilir tabii ki.”

‘HDP’li de olur’

Habertürk’te canlı yayına katılan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de şunları söyledi: “Seçim öncesi Mardin’e gitmiştik. Dediler ki ‘HDP il başkanı da bu binada.’ Dedim ki; ‘Çağırın birlikte sohbet edelim.’ Şimdi yerel bazda PKK ile bir bağlantısı olmayan, tabii ‘Hepsi PKK’lı’ derseniz hiç kimseyle bu konuları görüşemeyiz. Cumhuriyete, temel değerlere, ülkenin birliğine, o dört ilkeye bağlı olan adaylar konusunda CHP’ye inisiyatif tanırlarsa Doğu’da Güneydoğu’da HDP’yle, Orta Anadolu’da MHP’yle, Batı’da İYİ Parti’yle Trakya’da da başka bir parti ile yerel seçimde işbirliği yapmamız lazım. Aksi halde tek parti, devletin, basının bütün imkanlarını gücünü kullanan bir partiye karşı seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor. HDP’ye oy veren milyonlarca vatandaşı bu ülkenin sadık vatandaşı haline getirmemiz lazım. PKK’nın güdümünden, PKK’nın baskısından kurtarmamız lazım.”