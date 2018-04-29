HDP, cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs’ta açıklayacak

Kıbrıs’ta son günlerde yeniden tartışma konusu olan iki devlete dayalı çözüme ilişkin son senaryolar, Rum medyasında geniş yer almaya başladı. Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros, ‘Kıbrıs’ta kadife ayrılık olabilir’ manşetiyle çıktı. Gazete, “Türk tarafının kadife ayrılık için anlaşma ve toprak iadesine hazır olduğunu” yazdı. Haberde, Türk tarafının Kuzey’de tam egemenlik, deniz ve havada ise ortak idare istediği […]