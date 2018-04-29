HDP, cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs’ta açıklayacak

HDP, 24 Haziran’daki seçim için cumhurbaşkanı adaylarını 4 Mayıs’ta açıklayacaklarını duyurdu.
Hakkari’de partililerle bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’nin Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Çerkezlerin ve Arapların partisi olduğunu söyledi.
HDP lideri, adaylarını “Türkiye’yi kucaklayacak, Türkiye’nin sorunlarını çözecek, Türkiye’nin barışına, demokrasisine, eşitliğine ve özgürlüğüne sevdasıyla sizlerin karşısına çıkacak” sözleriyle anlattı.
Buldan, 4 Mayıs’ta adını açıklayacakları adayı duyanların “Evet işte benim adayım budur” diyeceğini savundu.
AKP ve MHP’nin adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olacak. İYİ Parti ise genel başkanları Meral Akşener’i aday gösterecek. CHP, 1-5 Mayıs tarihlerinden birinde, Saadet Partisi ise 1 Mayıs’ta adayını duyuracak.