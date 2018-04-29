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Yaramazlara biraz batar!

HDP, cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs’ta açıklayacak

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HDP, 24 Haziran’daki seçim için cumhurbaşkanı adaylarını 4 Mayıs’ta açıklayacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Evrensel

Hakkari’de partililerle bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’nin Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Çerkezlerin ve Arapların partisi olduğunu söyledi.

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HDP lideri, adaylarını “Türkiye’yi kucaklayacak, Türkiye’nin sorunlarını çözecek, Türkiye’nin barışına, demokrasisine, eşitliğine ve özgürlüğüne sevdasıyla sizlerin karşısına çıkacak” sözleriyle anlattı.

Buldan, 4 Mayıs’ta adını açıklayacakları adayı duyanların “Evet işte benim adayım budur” diyeceğini savundu.

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AKP ve MHP’nin adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olacak. İYİ Parti ise genel başkanları Meral Akşener’i aday gösterecek. CHP, 1-5 Mayıs tarihlerinden birinde, Saadet Partisi ise 1 Mayıs’ta adayını duyuracak.

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