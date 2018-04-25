HDP, CHP’nin ‘sıfır baraj’ ittifakına girmek istiyor: Adaylıkta Demirtaş öne çıktı

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HDP’de tutuklu eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi konusunda eğilim güçlenirken, CHP’nin muhalefet partilerini bir araya getirmek üzere gündeme getirdiği ‘sıfır baraj ittifakı’ formülüne de destek verilmesi kararlaştırıldı.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yaptığı ittifak görüşmelerinde tüm muhalefet partilerinin Meclis’e girmesini sağlayacak ‘sıfır baraj ittifakı’ formülünü gündeme getirmişti. Bununla birlikte bu ittifak konusunda HDP’ye resmi bir teklif gidip gitmediği yolunda bilgi bulunmuyor. CHP’li Mehmet Bekaroğlu İYİ Parti’nin ‘HDP’nin olmaması durumunda’ böyle bir ittifaka sıcak baktığını söylüyor.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, HDP’de Demirtaş’ın durumuyla ilgili yapılan hukuki değerlendirmede Demirtaş’ın adaylığının önünde bir engel görüşü ağırlık kazandı. Edirne Cezaevi’nde bulunan ve 30 Nisan’da karar duruşmasına çıkacak Demirtaş’ın burada ceza alması durumunda dahi seçimlere katılmasında engel olmadığı belirtiliyor. Olası bir cezanın kesinlik kazanmasının 24 Haziran sonrasına kalabileceği yorumu da yapılıyor. Bu ortamda risk alınarak Demirtaş’ın aday olması görüşü öne çıkıyor.

HDP MYK’de CHP’nin gündeme getirdiği ‘sıfır baraj’ ittifakına yönelik değerlendirmeler de yapıldı. MYK’de üzerinde çalışılan sıfır baraja yönelik bir simülasyona göre, muhalefet partilerinin sıfır baraj ittifakı kapsamında hareket etmeleri durumunda muhalefet, 600 sandalyeden oluşan parlamentoda 320-330 sandalyeyi alarak Meclis’te çoğunluğa sahip oluyor. HDP MYK’de sıfır baraj ittifakına destek verilmesi yönünde karar çıktı.

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