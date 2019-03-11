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Yaramazlara biraz batar!

HDP bürosuna Öcalan’ın fotoğrafı asıldı, bir kişi gözaltında

İzmir’de HDP’nin seçim ofisine PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının asılması üzerine bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre terörle mücadele şube polisleri, HDP’nin Kadifekale semtindeki Kosova Mahallesi’nde bulunan seçim ofisine Öcalan’ın fotoğrafının asıldığı ihbarı aldı.

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Polis, fotoğrafın asıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenleyerek büro sorumlusu olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı.

AA’nın haberinde ‘adresteki aramada suç unsuru çok sayıda yayın ve afişe el konduğu’ belirtildi.

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