HDP bürosuna Öcalan’ın fotoğrafı asıldı, bir kişi gözaltında

İzmir’de HDP’nin seçim ofisine PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının asılması üzerine bir kişi gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre terörle mücadele şube polisleri, HDP’nin Kadifekale semtindeki Kosova Mahallesi’nde bulunan seçim ofisine Öcalan’ın fotoğrafının asıldığı ihbarı aldı.
Polis, fotoğrafın asıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenleyerek büro sorumlusu olduğu belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı.
AA’nın haberinde ‘adresteki aramada suç unsuru çok sayıda yayın ve afişe el konduğu’ belirtildi.