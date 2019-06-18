HDP bölgedeki İstanbul seçmeninin yol masrafını karşılama kararı aldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), bölgede bulunan İstanbul seçmenini sandığa taşıyacak.

Fotoğraf: DHA

Mezapotamya Ajansı’nda yer alan habere göre kampanyaya ilişkin konuşan HDP Diyarbakır teşkilatından Edip Binbir, partisinin 31 Mart politikasının 23 Haziran’da da sürdüğünü söyleyerek İstanbul’da ikamet eden tüm HDP’lilerin oy kullanması için yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

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Binbir bu kapsamda hem Ramazan Bayramı hem de yaz tatili olması nedeniyle Diyarbakır’a gelen İstanbul seçmenlerinin pazar günü yapılacak seçimde oy kullanmasını talep etti.

Partisinin aldığı karar doğrultusunda bölge kentlerinden oy kullanmak üzere İstanbul’a gidecek seçmenlerin yol masrafının karşılanacağını aktaran Binbir, bunun için seçmenlerin HDP il ve ilçe örgütlerine başvurması gerektiğini söyledi.