HDP: Bir an önce erken seçime gidilmeli

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, geleceğin, halkların ve toplumun tükenmesini istemediklerini, bu yüzden ülkenin bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

3. Ağrı İl Kongresi’nde konuşan Temelli, AKP iktidarından umudunun olmadığını ifade etti.

Reklam

Kanal İstanbul projesine de değinen Temelli, çalışmanın yapılması halinde herkesi büyük bir yoksulluğun beklediğini söyledi.

‘Tüm toplumsal kesimlerle yan yana gelmeliyiz’

Erken seçim çağrısı yapan Temelli, “Tükenmiş bir iktidarla artık geleceğimizin, halklarımızın ve toplumumuzun tükenmesini istemiyoruz. O yüzden ülke bir an önce erken seçime gitmelidir. Erken seçime gidene kadar, tüm toplumsal kesimlerle yan yana gelmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kongrede tek aday olarak gösterilen Murat Öztürk, HDP’nin yeni Ağrı il başkanı oldu.