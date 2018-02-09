HDP bileşenlerine operasyon: Eş genel başkan Kemalbay hakkında gözaltı kararı

Ankara’da bu sabah Halkların Demokratik Partisi (HDP) bileşenleri temsilcilerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarla Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

11 Şubat’ta yapılacak HDP kongresi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan arasında şu isimler var:

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“Barış İçin Akademisyenler bildirisi imzacısı ve HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkan Vekili Fadime Çelebi, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Sözcüsü Kezban Konukçu, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve SGDF üyesi Ozancan Sarı yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre, gözaltı kararı verilenler arasında HDP eş genel başkanı Serpil Kemalbay da bulunuyor.

Önceki gün de HDP ve HDK üye ve yöneticilerine dönük yapılan ev baskınlarında, hakkında yakalama kararı çıkartılan 43 kişiden 31’i gözaltına alınmıştı.