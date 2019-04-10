HDP beldede mazbatayı istemedi: Kabul etmiyoruz, seçim yenilensin

HDP, Muş’un Bulanık ilçesindeki Rüstemgedik beldesinde seçimi kazanan CHP yerine kendi adayına mazbata verilmesini kabul etmedi.
Muş’un Rüstemgedik beldesinde CHP’nin adayı Fikret Hamarat yüzde 41.99 (514), HDP’nin adayı Salih İlhan ise yüzde 40.11 (491) oy aldı.
HDP’nin verdiği bilgiye göre CHP’nin adayına adli sicil kaydı gerekçe gösterilerek mazbatası verilmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin adayını başkan ilan etti.
Ancak HDP bir açıklama yayınlayarak bunu kabul etmediğini duyurdu: “İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir. Aday için kısıtlılık halini YSK’nin başvuru esnasında değerlendirmemesi tam bir hukuksuzluktur. YSK, iktidar yanlısı icraatine bir yenisini eklemiştir.”