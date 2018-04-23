HDP, bebeğiyle hapse giren ‘Ayşe öğretmen’i andı: Bayram mümkün mü?

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, altı aylık kızıyla cezaevine konan öğretmen Ayşe Çelik’i hatırlatarak “Bayram mümkün mü?” diye sordu.

Meclis’te bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum düzenlendi.

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Genel kurula hitap eden Buldan, Andımız’ı kastederek bir asırdır ‘çocukların varlıklarının tekçi zihniyete armağan ettirildiğini’ söyledi.

Son yıllarda ‘çocukların varlıkları’na ‘polis kurşunu, havan mermisi, panzer paleti ve uçak bombalarıyla’ el konduğunu ifade eden HDP lideri, Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz ve Berkin Elvan’ı hatırlattı.

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Buldan, “Binlerce çocuğun evinde bugün bayram yok” dedi.

Ayşe öğretmeni andı

Buldan, hapishanelerde bulunanlardan ve iş cinayetlerinde ölen çocuklardan bahsederek çocuk istismarında Türkiye’nin dünya üçüncüsü olduğunu, çocuk evliliklerinde de öncü olduğunu dile getirdi.

HDP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuk evliliklerinde yine öncü olan ülkemizde kız çocukların gelecekleri göz göre ellerinden alındı. Bu çocukların hiçbirisi için ne 23 Nisan diye bir gün var ne de dünya bir bayram yeri. En kötüsü ise yaşam hakkı, güvenlik hakkı, barınma hakkı, sağlıklı beslenme hakkı, eğitim hakkı, eşitlik ve özgürlük hakkı elinden alınan çocuklarımızın koruma tedbirleri geliştiren ve onların geleceğe umutla bakmalarına olanak sağlayan bir devletleri de yok. Bütün bu sorumlulukları üstlenmesi gereken mevcut siyasi iktidar çocuk bayramının 98’nci yıl dönümünde, 23 Nisan haftasında bir öğretmeni, Ayşe öğretmeni ‘Çocuklar ölmesin’ dedi diye, sadece ama sadece ‘Çocuklar ölmesin’ dedi diye mahkum etti, yeni doğmuş bebeği ile beraber tutukladı. ‘Çocuklar yaşasın’ diyen bir öğretmeni, bir anneyi cezalandıran bir anlayışın başat olduğu bir ülkede çocuklar için bayram mümkün olabilir mi? Dahası çocukların yaşam hakkını savunmayan, bu hakkı savunmayı suç addeden bir anlayışa çocuklarımızın geleceği nasıl emanet edilebilir?”