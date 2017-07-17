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HDP: Baydemir’in ‘çözüm süreci’yle ilgili sözleri hatalı servis edildi

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HDP, Parti Sözcüsü ve Şanlurfa Milletvekili Osman Baydemir’in ‘çözüm süreci’yla ilgili sözlerinin hatalı servis edildiğini belirterek açıklamanın doğru halini yayınladı.

Fotoğraf: hdp.org.tr

Metni ve videosu yayınlandı

Irak merkezli Waar TV’ye konuşan Baydemir’in sözleri Doğan Haber Ajansı (DHA) tarafından şöyle aktarılmıştı“Açıkça söylüyorum, her iki taraf da hükümet de Kürt hareketi de bir an önce çatışma ortamının başlaması için çaba yürüttü. Her iki taraf da birbirine güvenmiyordu ve çözüm sürecinin bitmesini istiyordu. Her ikisi de kendi varlığının devamını çözüm sürecinin bitmesinde görüyordu.”

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HDP’den yapılan tekzipte şu ifadeler kullanıldı: “Parti Sözcümüz Osman Baydemir’in, Kürdistan Bölgesel Yönetimi merkezli Waar TV’de katıldığı bir programdaki bazı ifadeleri, bir haberi ajansı tarafından hatalı olarak servis edilmiştir. Programın söz konusu bölümünün Kürtçe çözümünün ve Türkçe çevirisinin yer aldığı metne buradan ulaşabilirsiniz.”

Metnin ilgili kısmı şöyle: “Hükümet Kürt Hareketi’ne güvenmediği gibi, Kürt Hareketi de Hükümete güvenemedi. Aradaki iki yıllık sürede Türkiye’deki birçok sorun tartışıldı. Halk bu süreçte bir takım beklentiler içinde oldu ve güven ortamının oluşmasını ve Hükümetin barış konusunda samimi olduğuna inanmak istedi. Mesela bir talep vardı: cezaevlerindeki hasta tutsaklar meselesi. Bunlar için bir adım atılması beklentisi vardı. Fakat ne yazık ki bununla ilgili hiçbir adım atılmadı. Hükümet süreci ağırdan aldı. Bu da güvensizliğin oluşmasına sebep oldu. Her iki taraf da bu sürecin bitirileceğini ve çatışmanın tekrar başlayacağını düşünecek kadar birbirlerine güvenmiyorlardı.”

‘Çeviri çarpıtmadır’

Baydemir de Twitter hesabından “Katıldığım Kürdçe TV programının kimi haber ajanslarınca yapılan Türkçe Çevirisi çarpıtmadır. Programın tamamı ekte” diyerek programın Türkçe altyazılı videosunu paylaştı.

HDP’li Baydemir’e göre çözüm sürecinin sona ermesinden ‘her iki taraf da sorumlu’


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