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Yaramazlara biraz batar!

HDP Batman il eş başkanları gözaltına alındı

Batman’da emniyetin operasyonunda, HDP Batman il eş başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay gözaltına alındı.

Yaklaşık iki saat il binasında arama yapan ekiplerin bazı doküman ve bilgisayarlara el koyduğu belirtildi.

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Batman Valiliği’nin açıklaması şöyle:

“Batman Emniyet Müdürlüğü’ne 29 Mayıs 2020 tarihinde intikal eden bir ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilimiz Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren HDP (Halkların Demokratik Partisi) İl Başkanlığı binasında arama yapılmıştır. Batman HDP milletvekilleri ve avukatlarının da hazır bulunduğu arama neticesinde çok sayıda örgütsel ve bazı teröristlere ait fotoğraf, afiş, yasaklı kitap ve suç unsuru olan dijital materyallere el konulmuş, sözde il eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir”

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