HDP başbakana sordu: Savaş karşıtlığı suç mu?

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye’nin Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı sosyal medyadan eleştirenlerin gözaltına alınmasını soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.

Bianet’te yer alan habere göre HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, operasyonla ilgili eleştirel paylaşım yapanlara yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili, Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

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Türkiye genelinde pek çok noktada savaş karşıtı gösteri gerçekleştiğinin belirtildiği önergede, “Savaş karşıtlığı suç mu” diye soruldu.

Önergede şöyle dendi:

* Savaş karşıtı beyanları içeren sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek son üç gün içerisinde kaç kişi gözaltına alındı? Kaç kişi serbest bırakıldı?

* Savaş karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesi ile kaç kişi gözaltına alındı, kaçı serbest bırakıldı?

* Dışişleri Bakanının açıklamaları bağlamında savaş karşıtlığı suç mudur? Hangi yasal gerekçe ile savaş karşıtlığını suç addediyorsunuz? İnsanların ölmesine karşı durmak hükümetinize göre neden suç sayılıyor?

* Hükümet olarak yurttaşların karşı durduğu savaşı genelgelerle, açıklamalarla haklı göstermeye mi çalışıyorsunuz?

* Barış talebini suç olarak lanse eden açıklamalarınızın savaşın getireceği acı ve yıkım göz önünde bulundurulduğunda sorumluluğunu nasıl üstleniyorsunuz?

* Ülkede savaş istemeyen milyonlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda neden halkın sesini dinlemektense bir susturma aracı olarak yargıyı kullanıyorsunuz?

* Hangi kanunda savaş karşıtlığı suç olarak tanımlanmıştır?

* Barış isteyenlerin yasal dayanaktan yoksun bir şekilde gözaltına alınması, haklarında soruşturma başlatılması savaş karşıtlarına gözdağı vermek amaçlı mıdır?