HDP, AYM’nin ‘tarife usulü kararları’nı Adalet Bakanlığı’na sordu

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) web sitesindeki ‘açık’ ile deşifre olan ‘tarife usulü kararları’, TBMM’de verdiği bir soru önergesiyle Adalet Bakanı Abdülhamid Gül’e sordu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Beştaş, soru önergesinde yasalara göre ‘ihsas-ı rey’in (hakimin kararını önceden belli etmesi) yasak olduğunu belirtti. Beştaş, twitter hesabından da soru önergesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “AYM sitesinde yer alan şablon kararlar ile yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı tescillenmiştir. AYM yaptığı açıklamada ise kendini aklamak isterken işin gerçeğini ikrar etmiştir. Bu skandal sonrasında AYM üyeleri görevden alınacak mıdır? Sorularımızı herkes adına sorduk…”

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Beştaş’ın soru önergesinde, ‘İhsas-ı rey’in yasak olmup olmadığı, AYM’nin neden ihsas-ı reyde bulunabildiği, AYM üyelerinin Adalet Bakanlığı’ndan veya başka bir makamdan talimat alıp almadığı, AYM kararlarına Adalet Bakanlığı’nın müdahalesi olup olmadığı, AYM’nin bu uygulamasını yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının tamamen yok olduğunun ilanı olup olmadığı, benzer tasniflemenin diğer yüksek ve yerel mahkemelerde uygulanmasının söz konusu olup olmadığı, AYM’nin bilgi notlarının ortala çıkmasından sonra siteye neden erişim engeli konulduğu, kararları şaibeli hale gelen AYM üyelerinin görevden alınıp alınmayacağı gibi başlıklar yer alıyor.

Beştaş’ın soru önergelerinin tam metni şöyle: