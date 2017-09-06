HDP AYM’de: Size yapılınca ‘kumpas’, muhalefete yapılınca ‘yargı bağımsızlığı’

Anayasa Mahkemesi önündeki nöbetten iktidara seslenen HDP Sözcüsü Osman Baydemir, “Size yapılınca ‘kumpas’, muhalefete yapılınca ‘yargı bağımsızlığı’. Bu doğru değil. Olması gereken yegane yol; herkes için adalet, herkes için eşitlik, özgürlük” dedi.

AYM başkanıyla tutuklu milletvekillerinin durumunu görüşmek isteyen ancak taleplerine olumlu yanıt alamayan HDP’li vekiller, dünden itibaren AYM binası önünde bir haftalık nöbete başlamıştı

Reklam

‘Siyasi müdahale var’

Bianet’in haberine göre 11 milletvekillerinin cezaevinde olduğunu hatırlatan ve “Dünyanın başka hangi ülkesinde 11 muhalefet milletvekili cezaevinde?” diye soran Baydemir şunları söyledi: “Bu yargının rutin işleyişiyse 307 gündür Selahattin Demirtaş’ı tutuklayan mahkeme, neden duruşma başlatmıyor? 307 gündür daha dosyası görüşülmedi. İddianame hazırlandı, dosya güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya gönderildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) bugün dosyayı görüşecekti. Ama siyasi müdahaleyle söz konusu dosya ‘Kobane olayları’ dosyasıyla birleştirilmek istendi. ACM ‘Hayır dedi. ‘Böyle bir suç isnadı yok’ dedi. ‘Demirtaş’ın bu konuyla ilgili suçlanması için ayrıca dokunulmazlığının kaldırılması gerekir’ dedi. Buna rağmen siyasi otorite baskısını sürdürdü ve hala duruşma tarihi verilmedi. Eğer bir yargılama ciheti olsaydı şu ana kadar duruşma gerçekleşirdi.”

‘Fezleke ve iddianameleri ‘FETÖ’den alınanlar hazırladı’

Yargının işlememesi halinde hukuksuzluğun hayatın her alanında karine haline dönüşeceğini belirten Baydemir, “Hukuk muktedirin sopası haline dönüşür. Dünyanın hangi ülkesinde hukuk muktedirin, güçlünün sopası haline dönüşmüşse o toplumun yakın geleceği yıkım olmuştur. Bakın Esad’ın Suriyesi’ne, Hitler’in Almanya’sına, Mussolini’nin İtalya’sına. Bütün bunlar derstir. Biz burada bulunuyoruz ki bütün bunlar olmasın diye” dedi.

Yargıtay başkanının “Yargıya güven sarsıldı” sözlerini hatırlatan HDP sözcüsü, “Bunun müsebbibi muhalefet değil, bunun müsebbibi ‘AYM kararına saygı duymuyorum’ diyenlerdir” ifadelerini kullandı.

Tutuklu HDP’li vekillerin tamamının fezlekelerinin ‘FETÖ‘den görevden alınan veya cezaevinde olan polisler tarafından hazırlandığını kaydeden Baydemir şöyle devam etti: “İddianamelerin tamamı cezaevindeki savcılar tarafından hazırlanmıştır. Siz gerçekten yargı içindeki kumpas ekibiyle mücadele ediyorsanız onların hazırladığı iddianameler, kararlar üzerinden nasıl karar inşa edersiniz? Sizin bizler açısından sizden öncekilerden farkınız yok. Size yapılınca ‘kumpas’, muhalefete yapılınca ‘yargı bağımsızlığı’. Bu doğru değil. Olması gereken yegane yol; herkes için adalet, herkes için eşitlik, özgürlük.”