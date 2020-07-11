HDP: Ayasofya tarihe aittir, politik oyun alanı olarak kullanılamaz

HDP’den Danıştay’ın Ayasofya kararına dair yapılan açıklamada, “Ayasofya kararı, iktidarın politik oyunundan, kültürel miras konusundaki hoyratlığından başka bir anlam taşımamaktadır” denildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın müze statüsü kazandıran 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını dün oy birliğiyle iptal etmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yapının cami olarak kullanılmasına karar vermişti.

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HDP, Danıştay’ın Ayasofya’nın camiye çevrilmesine dair kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Partinin Eğitim Politikaları, Spor, Kültür ve Sanat Komisyonu Sözcüsü Sevtap Akdağ Karahalı imzasıyla yapılan açıklamada, ‘iç ve dış politika alanlarının tümünde sıkışan, ekonomik ve toplumsal krizlerle baş edemezken corona virüsü (Covid-19) salgını konusunda da gitgide çıkmaz sokağa giren AKP-MHP blokunun çıkış yolu olarak bir kez daha tarihi, kültürel varlıklar üzerinde politik oyun yolunu seçtiği’ belirtildi.

İktidarın seçim dönemlerinde ‘Ayasofya cami olsun ajitasyonuyla mütedeyyin kesimleri etkilemeye çalıştığı‘ kaydedilen açıklamada, iktidarın bu politika ile işsizlik ve yoksulluk gerçeğinin üstünü örtmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamanın devamında özetle şunlar kaydedildi: “Danıştay’dan karar çıkartarak uluslararası hukuku ve insanlık kültürü teamüllerini zorlamayı denemiştir. Danıştay iktidarın direktifleri ve siyasal beklentileri doğrultusunda karar vererek bu politik oyuna taraf olmuştur. Bu karar açıkça siyasal bir karardır. İnsanlık tarihi ve kültürü, yalnızca Türkiye’de değil, hiçbir ülkede siyasal iktidarların keyfi tasarruflarına bağlı değildir. Hiçbir devletin bu ortak miras üzerinde mülkiyet ve tasarruf hakkı bulunmamaktadır.

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Geçmişten geleceğe birer köprü olan bu eserler, maddi rant, oy ya da ‘güvenlik‘ gibi gerekçelerle siyasal iktidarların oyun alanı yapılamaz. Bu ilke, insanlık kültürünün muazzam yapıtlarından biri olan ve baraj uğruna mahvedilen Hasankeyf için geçerli olduğu kadar Ayasofya için de geçerlidir.”