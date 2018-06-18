HDP Akşener’e İnce’ye bakmayacak: Erdoğan karşısındaki adaya ‘basıp geçecek’

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalınması durumunda Tayyip Erdoğan karşısındaki adaya destek vereceklerini söyledi.

Bu sabah FOX TV’de yayınlanan İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan Bilgen, seçimlerde ikinci tura kalınırsa Erdoğan’ın karşısındaki ismi destekleyeceklerini belirtti.

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Bilgen, ikinci turda Erdoğan karşısında CHP’nin adayı Muharrem İnce ya da İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener olsa da destekleyeceklerini söyledi.

Cumhuriyet’e verdiği mülakat bugün yayınlanan HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da ikinci turda seçimi boykot etmeyeceklerini belirterek “Ben şu andaki ‘millet ittifakı’nın (CHP-İYİ Parti-Saadet ve Demokrat Parti) genişleyerek demokrasi ittifakına dönüşmesi gerektiğine inanıyorum. En azından Türkiye’yi normalleştirecek, yeniden demokrasi rotasına sokacak geçiş sürecinde muhalefet mutlaka birlikte hareket etmelidir” demişti.