HDP, Akşam’a Nevruz adresini tarif etti: Doğru yerde olduğunuzdan emin misiniz?

İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarına katılımın az olduğunu öne sürünce HDP tarafından ti’ye alındı.

Akşam’da yayınlanan haberde, valiliğin izniyle yapılan Nevruz kutlamalarına katılımın oldukça az olduğunu yazıp durumu HDP’nin yanlış politikaları nedeniyle ‘Kürtlerin gözünden düşmesi’ne bağladı.

Haberde kutlamaya sadece 500 kişinin katıldığı öne sürüldü.

Binlerce Diyarbakırlının katıldığı görülen Nevruz’a dair Akşam’ın haberi HDP’nin gözünden kaçmadı.

Partinin Twitter hesabı, Akşam’a, HDP Sözcüsü Osman Baydemir’in alandan bir fotoğrafını göndererek, “Halkın Newroz’u kutlamasından korkmayın, yalandan korkun. Bu arada, doğru yerde olduğunuzdan emin misiniz?” diye yazdı.