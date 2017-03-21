HDP, Akşam ve Star’a Nevruz adresini tarif etti: Kalabalıktan sizi göremedik, konum atın

İktidara yakınlığıyla bilinen Akşam ve Star gazeteleri, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarına katılımın az olduğunu öne sürünce HDP tarafından ti’ye alındı.

Akşam ve Star’ın internet sitelerinde birebir aynı cümlelerle yayınlanan haberde, valiliğin izniyle yapılan Nevruz kutlamalarına katılımın oldukça az olduğu iddia edilip, bu durum HDP’nin yanlış politikaları nedeniyle ‘Kürtlerin gözünden düşmesi’ne bağlandı.

Haberde kutlamaya sadece 500 kişinin katıldığı öne sürüldü.

Binlerce Diyarbakırlının katıldığı görülen Nevruz’a dair Akşam ve Star’ın haberi HDP’nin gözünden kaçmadı.

Partinin Twitter hesabı, Akşam’a, HDP Sözcüsü Osman Baydemir’in alandan bir fotoğrafını göndererek, “Halkın Newroz’u kutlamasından korkmayın, yalandan korkun. Bu arada, doğru yerde olduğunuzdan emin misiniz?” diye yazdı.

Daha sonra bir tweet de Star’a geldi. HDP hesabı, Star gazetesinden ‘konum atmasını’ istedi.