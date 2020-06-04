CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekilliğinin bugün düşürülmesi sonrası HDP, “AKP’nin Kürt düşmanlığı, darbeci zihniyeti sürüyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Farisoğulları ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan dokuz, Güven ise aynı suçtan altı yıl üç ay hapis cezası almıştı. Tüm cezalar Yargıtay’da onanarak kesinleşmişti.

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HDP, resmi Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: “AKP’nin Kürt düşmanlığı, darbeci zihniyeti sürüyor. Halk iradesinin gaspına karşı çıkıyoruz. Yaptıkları darbeyle bize geri adım attıracaklarını, mücadele bayrağını yere düşüreceğimizi düşünüyorlar. Yanılıyorlar. Bu iktidar darbeci, bu iktidar halk düşmanı. İrade gaspına karşı mücadelemiz sürüyor.”