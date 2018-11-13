HDP: AKP ile görüşmeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP’yle görüşmeyeceklerini açıkladı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, yerel seçim için sivil toplum kuruluşları, dernekler ve meslek birlikleriyle görüşme yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Yerel seçimlerde HDP’nin kazanması AKP’yi Saray’a hapsedecek. Bu seçimler 7-24 Haziran’ın devamı olacak. Yerelleri faşist AKP zihniyetine teslim etmeyeceğiz. Partimizin ittifaklarını genişletme, faşizme karşı toplumun tüm ezilen kesimlerini bir araya getirerek bir demokrasi cephesi oluşturma görevi devam etmektedir. Halklar ittifak kurabiliyorsa, demokrasiden yana olan tüm kesimler niye ortaklık geliştirmesin?”

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‘Görüşmüyoruz ama görüşeceğiz’

Buldan HDP’nin AKP ile gizlice görüştüğü iddialarını ise reddetti: “Neymiş? HDP, AKP’yle gizli gizli görüşüyormuş. Şunu açık bir şekilde söyleyelim; görüşmüyoruz ama görüşeceğiz. Saatini tarihini de verelim. 31 Mart tarihinde sandıklarda görüşeceğiz AKP ile. Bizler bir halkın iradesine tecrit uygulayan, halkın belediyelerini gaspçı kayyımlara teslim eden, Yüksekdağ’ı, Demirtaş’ı, milletvekillerimizi cezaevinde tutan, Türkiye’nin demokrasi güçlerine zulmeden, işçilere kan kusturan bir zihniyet ile görüşmeyiz.”