HDP Ağrı eş başkan adayı tutuklandı

Ağrı’da, PKK operasyonunda gözaltına alınan, HDP Ağrı eş başkan adayı Yeliz Karaaslan’ın da aralarında olduğu 60 kişiden 17’si tutuklandı.

Fotoğraf: MA

Karaaslan, geçen çarşamba açlık grevindeki HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven’e destek vermek için Ağrı’da yapılan yürüyüşte hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 60 kişiden 41’i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından dört kişi serbest bırakılırken, 37 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Yeliz Karaaslan’ın da aralarında bulunduğu 37 kişiden 17’si ‘terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla tutuklanırken, 20’siyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karaarslan’ın tutuklanma gerekçesi olarak 2014’te yaptığı basın açıklamaları gösterildi.

Karaaslan, Patnos L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.



