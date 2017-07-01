HDP: Afrin’e operasyon IŞİD’le mücadeleyi baltalar, savaş tehlikesini büyütür 

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), YPG’nin elindeki Suriye’nin kuzey kenti Afrin’e yönelik olası bir askeri operasyonun IŞİD’le mücadeleyi baltalayacağını savundu.

Türkiye, ABD’nin DSG’ye silah vermesinin ardından Kürtlerin kontrolündeki bölge yakınlarına takviye güç göndermişti. TSK önceki gün YPG’nin saldırılarına karşılık olarak Afrin’i topçu ateşine tutmuştu. DSG, Türkiye’nin saldırması halinde karşılık vereceklerini duyurmuştu.

‘AKP-MHP koalisyonunun yeni bir macera girişimi’

HDP Merkez Yürütme Kurulu imzalı açıklamada, Hatay ve Kilis sınırına ağır silah, zırhlı birlikler ve binlerce asker sevk edildiği belirtilerek “Suriye’de yeni maceralara hazırlanan AKP-MHP Koalisyonu, yanlış politikaların bedelini gençlere ve tüm topluma ödetiyor. Bu hazırlıklar yeni bir macera girişimidir” dendi.

‘Kürt-Türk, Arap-Kürt savaşı tehlikesini büyütecek’

Afrin’e yönelik olası bir askeri operasyonun ‘Rojava’nın başarısından rahatsız olanların planı’ diye nitelendiği açıklama şöyle devam etti: “Kürt, Arap, Türkmen halklarının birlikte ve eşit koşullarda kendi bölgelerini yönetmelerinden; onların ortak mücadelesinden rahatsız olanların planıdır. Bu hamle IŞİD ile mücadeleyi baltalamak demektir. Dikkatleri Rakka’da sıkışmış olan IŞİD’den başka yere kaydırmak ya da aksatmak demektir. Erdoğan rejiminin yeni bir Kürt diyarını işgal girişimi, bir Kürt-Türk, Arap-Kürt savaşı tehlikesini büyütecektir. Türkiye’yi daha gergin ve kutuplaştırıcı bir ortama sürükleyecektir. Bölgenin demografisiyle oynamayı hedefleyen Erdoğan rejiminin bu girişimleri kökten yanlıştır kabul edilemez.”