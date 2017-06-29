HDP, ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmak için ‘uygun zaman’ı bekliyor

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne uygun zamanda katılım sağlayacaklarını açıkladı.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında yürüyüş yapan CHP korteji için içişleri ve adalet bakanlıklarından gereken önlemleri almaları konusunda çağrıda bulunan HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, “Neymiş getirip kamp kurulan ve güzergahın geçtiği yere dışı dökülecek, göz boyamak için para cezası kesilecek. Bu işi yapanın kahraman ilan edilmesi durumda şaşırmayın. Bu kortejin başına bir şey gelir birinin burnu kanarsa sorumluluğu ve müsebbibi iktidar olacaktır” dedi.

‘Ortaklaşma talebi daha doğru’

Bir süredir gündemde olan HDP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılımını değerlendiren Yıldırım, bu kararı yarınki MYK toplantısının ardından netleştireceklerini belirterek, “HDP olarak bu yürüyüşün yanındayız ve destekliyoruz. Bu yürüyüşe belli bir yerden sonra katılacağımız içimizde tartışılan bir husustur. Bizim nasıl katılacağımızı biz yalnız başımıza karar vermek yerine ya da CHP Genel Başkanının talebi üzerinden değil belli bir ortaklaşma talebinden katılımın daha doğru olacağını düşünüyoruz” dedi.

‘Geniş sayı ile katılım mümkün olabilir’

Parti olarak amaçlarının ‘Adelet Yürüyüşü’ne sonuç alıcı bir katılım getirmek olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti: “Düşünsel destek olarak hiçbir zaman dışında olmadık, farklı düşünmedik. Şahıs olarak katılmayız bu partide, partiyi temsil edecek kişiler üzerinden katılım mümkün olabilir. Zaten kamuoyunun merak ettiği bu sorularda HDP diye soruyorsunuz. HDP kurumsal bir yapı ve parlamentoda 3’üncü büyük gruba sahip siyasi parti. Katılımımız da HDP’yi temsil yetkisine sahip siyasiler üzerinden olacaktır. Ve bu birkaç kişi değil daha geniş sayı ile de mümkün olabilir.”

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Güvenpark’tan başlayan yürüyüş bugün 15’inci gününe girdi.