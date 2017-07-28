HDP ‘Adalet Nöbeti’nde: Kürt’e Kürt, Kürdistan’a Kürdistan demeye devam

HDP, Diyarbakır’da başlattığı Adalet Nöbeti’nin dördüncü gününde, cuma namazını hep birlikte kıldı.

HDP, eş genel başkanları ve milletvekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda nöbete başlamıştı. ‘Adalet Nöbeti’ bugün 4’üncü gününde.

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HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, “AKP Genel Başkanı Erdoğan, Demirtaş’a ‘Terörist’ dedin, o da sana ‘İspatla’ dedi. 18 gün geçti. Belge açıkladın mı? AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Demirtaş hakkındaki yalanlarına bir tek kendisi inanıyor. Sarıyıldız ile Hezer’in vekilliklerinin düşürülmesini devamsızlığa bağlıyorlar. Madem öyle, Davutoğlu’nun devamsızlığına bakın” diye konuştu.

Baydemir, içtüzük değişikliğiyle Meclis’te Kürdistan denmesine yasak getiren maddeyi de tanımayacaklarını belirtip, “Kürt’e Kürt, Kürdistan’a Kürdistan demeye, Dersim Katliamı’na Dersim Katliamı demeye devam edeceğiz. Biat etmeyeceğiz” dedi.

Hep birlikte namaz, CHP’den ziyaret

Konuşmanın ardından kalabalık hep birlikte cuma namazı kılmak istedi. Polis bir süre izin vermek istemedi ancak görüşmeler sonucu kalabalık hep birlikte namaz kılabildi.

Öte yandan CHP Diyarbakır İl Örgütü de Adalet Nöbeti’ni ziyaret ederek HDP’lilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.