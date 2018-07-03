HDP açıklama istedi: Oylarda kaydırma var, aynı kişi birden fazla sandıkta oy kullandı

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, sandık taşıma ve birleştirme kararlarına dair net bir sayının olmadığını belirterek, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bu konuda açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulunan Bilgen, “Bizdeki verilere göre milletvekili çıkarma oranının düşük olduğu illerde ciddi kaydırmalar söz konusu. Buna dair açıklama bir an önce yapılmazsa biz elimizdeki verileri açıklayacağız. Bizdeki rakamlar bu konuda çok keyfi davranıldığını gösteriyor. Bunların sandıklarda denetlenmediği yönünde veriler var. Aynı kişinin birden fazla sandıkta oy kullandığı yönünde veriler var. Bu konuda açıklama yapmak YSK’nın görevidir” dedi.

Reklam

Sandık taşıma ve birleştirme kararlarına dair net bir sayının olmadığını hatırlatan Bilgen, bu konuda ciddi bir şaibenin bulunduğunu savundu.

Bilgen şöyle devam etti: “140-170 bin arasında olmasına rağmen bizim elimizdeki verilerde birleştirme kararlarıyla birlikte 300 bin üzerinden seçmen bundan etkilenmiş bulunuyor. Seçmen listelerinin neden ortaklaştırıldığına dair YSK açıklama yapmalıdır.”

Reklam

Geçersiz oylar konusunda da ciddi sorunlar olduğunun altını çizen Bilgen, “Bizim sıfır oy aldığımız 26 bin sandıkta 118 bin geçersiz oy var. Türkiye’deki toplam 1 milyon geçersiz oyun yarısı bizim 1 ila 10 arası oy aldığımız sandıklar.. Bunlar tesadüf mü? En çok geçersiz oyun bizim sıfır oy aldığımız ve sandık kurulu görevlisi bulunduramadığımız sandıklar olması tesadüf mü? ” dedi.