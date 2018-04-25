HDP, Gül’e karşı boş değil: Saygın bir siyasetçi, değerlendirilebilir

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanı seçimine kendi adaylarıyla gireceklerini, tutuklu eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın da seçeneklerden biri olduğunu söylerken, “Tabanımız Meral Akşener’e oy vermez ama Abdullah Gül değerlendirilebilir” dedi.

Hürriyet’e konuşan Temelli, 24 Haziran’daki seçimlerde herkesin kendi adayını çıkarması gerektiğini savundu. “Güçlü adaylarla ikinci turun kapısı açık” diyen HDP lideri, muhalefet kanadında bir adayda uzlaşılabileceğini de söyledi.

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Akşener’in adaylığını destekleyip desteklemeyecekleri sorulan Temelli şöyle konuştu: “Taban oy vermez. Tüm partiler ikinci turu dikkate alarak adayını belirlemeli. Yani belirleyecekleri aday herkesi kucaklayacak aday olmalı. Abdullah Gül ise bizim gündemimize düşmüyor. Ama saygın bir siyasetçi, değerlendirilebilir. Biz bir temas görmedik. Biz kendi adayımızı çıkartacağız. Adaylar havuzu oluşturduk. 3 Mayıs günü adayımız açıklanacak. Adaylar havuzunda Selahattin Demirtaş da var.”