HBO, ‘Game of Thrones’ dizisindeki Targaryen ailesini anlatacak yeni dizi yapıyor

Kurucu Direktörü Melih Fereli, Arter’in genç bir kurum olmasına rağmen çok daha olgun sanat kurumlarından farklı bir program anlayışına sahip olduğunu vurgulayarak, koleksiyonlarının “Kişisel zevklere göre inşa edilmiş” diye tanımlanamayacağının altını çiziyor.