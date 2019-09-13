HBO, ‘Game of Thrones’ dizisindeki Targaryen ailesini anlatacak yeni dizi yapıyor

ABD’deki HBO televizyon kanalı, ‘Game of Thrones’ dizisinin geçtiği dönemden 300 yıl öncesini ve Targaryen ailesini konu alan yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyor.
BBC Türkçe’nin ABD’nin önde gelen eğlence ve kültür sanat içerik üreticileri Variety, Hollywood Reporter ve Deadline basın kuruluşlarının kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, bu proje HBO’nun daha önce açıkladığı Game of Thrones uyarlamalarından farklı ve yeni bir proje.
Targaryen ailesinin ortaya çıkışını ve güçten düşüşünü anlatması beklenen dizinin senaryosunun, Game of Thrones (Taht Savaşları) kitabının yazarı George R.R. Martin’in Fire & Blood (Ateş ve Kan) adındaki kitabından uyarlanması bekleniyor.
Haberlere göre dizinin senaryosunu George R.R. Martin ve Colony televizyon dizisiyle bilinen yazar Ryan Condal beraber kaleme alıyor.