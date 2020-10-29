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Yaramazlara biraz batar!

‘Hazırlıkların’ devam ettiği Kariye’de açılış ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kariye Camisi’nin açılışının ertelendiğini duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’un Fatih ilçesindeki caminin ibadete açılmasıyla ilgili hazırlıkların devam etmesi nedeniyle açılışın ertelendiği belirtildi.

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1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müze ve müze deposu olarak kullanılan Kariye’nin, ağustos ayında camiye dönüştürülerek ibadete açılmasına karar verilmişti. Açılışın 30 Ekim’de cuma namazıyla yapılması planlanıyordu.

Son olarak, içindeki fresklerin, ibadet hazırlıkları kapsamında ‘kapatılmasıyla’ gündeme gelen camide otomatik perdeleme sistemi kullanıldığı açıklanmıştı.

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