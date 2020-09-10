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Yaramazlara biraz batar!

Haziranda işsizlik yüzde 13.4

Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan artarak 13.4’e çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bine, istihdam oranı ise 4.0 puanlık azalarak yüzde 42.4’e indi.

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Söz konusu dönemde işgücü 2 milyon 134 bin azalarak 30 milyon 632 bin, işgücüne katılma oranı ise 4.3 puanlık azalarak yüzde 49.0 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.3 puan artarak yüzde 26.1’e çıktı. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda 0.4 puan artışla yüzde 13.7 olarak kayda geçti.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.6 puanlık artışla yüzde 15.9 olarak hesaplandı.

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