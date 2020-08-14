Haziranda 2.9 milyar dolar cari açık; rezervler 7.7 milyar dolar eridi

Merkez Bankası (MB) verilerine göre cari denge haziranda 2.934 milyar dolar açık verdi. Beklenti 2.825 milyar dolar yönündeydi.

Cari denge ocak-haziran döneminde 19.804 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 11.09 milyar dolar oldu.

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Geçen yılın aynı ayında 3.4 milyar dolar net fazla veren hizmetler dengesi bu haziranda 294 milyon dolar net açık verdi.

Haziran 2019’da 2.647 milyar dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu haziranda 181 milyon dolar fazla verdi.

Portföy yatırımlarında haziranda 1.5 milyar dolar tutarında net çıkış kaydedildi.

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Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili 2 milyar dolar net geri ödeme yapıldı.

Resmi rezervlerde haziran ayında 7.7 milyar dolar net azalış gözlendi.