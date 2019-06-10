Haziran ayında kayak keyfi

Muş’un, sekiz ay karın erimediği 2 bin 700 rakımlı Kurtik Dağı Çavuştepe bölgesi, kayaklı koşu ve alp disiplini slalom sporcularına ev sahipliği yapıyor. Sporcular, haziran ayında yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bölgede antrenman yapıyor.

Fotoğraf: DHA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kayaklı koşu ve alp disiplini slalom sporcuları, termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği şehir merkezine 13 kilometre mesafedeki Çavuştepe’de şort ve tişörtlerla antrenmana katılıyor.

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Antrenmanı izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Muş’ta kayak sporunun altı-yedi ay yapılabildiğine dikkat çekerek, “Haziran ayındayız ama buralarda hala kar var. Her yaştan sporcumuz, kayak yapabiliyor. Ovada ise 35 derece sıcaklık var” dedi.

Gençlik ve Spor ile Milli Takım Antrenörü Veysel Oğlağo hedeflerinin milli sporcu yetiştirmek olduğunu, sporcu Evin Köse ise yaz mevsiminde kayak yapmanın başka bir duygu olduğunu söyledi.