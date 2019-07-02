Haziran ayında ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 23 azaldı

Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıklamalarına göre haziran ayında öncü dış ticaret açığı yüzde 42.5 azalarak 3.18 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Özel Ticaret Sistemi’ne göre, ihracat aynı ayda yüzde 14.21 azalarak 11.09 milyar dolar, ithalat ise yüzde 22.68 düşüşle 14.27 milyar dolar oldu.

Reklam

Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 63.7 azalarak 14.82 milyar dolara geldi.

Aynı dönemde ihracat yüzde 1.94 artışla 83.76 milyar dolar, ithalat ise yüzde 19.84 düşüşle 98.57 milyar dolar oldu.