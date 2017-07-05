Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre haziran ayında 35 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Rapora göre cinayetlerin yanısıra geçen ay içinde 47 kadına cinsel şiddet uygulandı ve 17 çocuk istismara uğradı.

Reklam

Haziran ayında kadın cinayetinin en çok yaşandığı üç il İstanbul (beş), İzmir (dört) ve Bursa (üç).

Raporda kadın cinayetleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi: “Kadınlar boşanmak istediği için, kendi hayatına dair karar vermek istediği için, başka bir kadını korumak isterken, koruma altındayken öldürülüyorlar. Denizli’de Şengül Sezgince boşanmak istediği için öldürülürken, Şengül’ü korumaya çalışan baldızı Fadime Boz’da öldürüldü. Haziran ayında iki kadın uzaklaştırma kararı varken öldürüldü. Elazığ’da Karanfil D. evden uzaklaştırma cezası olan oğlu tarafından darp ederek öldürdü. Bilecik’te Melike Kartal eşi tarafından evden uzaklaştırma kararına rağmen evde 29 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.”

Yüzde 33’ünün faili meçhul

Haziran ayında öldürülen kadınların yüzde 33’ünün failinin belli olmadığının belirtildiği rapor şu bilgilerle devam etti: “Basında bu kadın cinayetleri için intihar süsü verilebiliyor. Bizim şüpheli ölüm kapsamında ele aldığımız bu cinayetlerin üzeri örtülmeden açığa çıkartılması gerekiyor. Geçtiğimiz ay olan mayıs ayında Kayseri’de başından intihar ettiği söylenen Yüksel Yavuz’un sevgilisi tarafından öldürüldüğü açığa çıktı. Bu durum kadın cinayetlerindeki vahşetin ciddiyetini gözler önüne seriyor.”

Raporda kadın cinayetleriyle ilgili şu istatistikler yer aldı: “Kadınların yüzde 60’ı en yakınları tarafından öldürülürken, kadın cinayetlerinde silah kullanım oranı da artıyor, kadınlar işkence edilerek öldürülüyor. Haziran ayında kadınların yüzde 45’i ateşli silahla öldürüldü. İki kadın oğulları tarafından darp edilerek öldürüldü. İstanbul’da Servet Yılmaz oğlu tarafından defalarca kafasına mermer vurarak öldürüldü.”

Haziran ayında öldürülen kadınların yüzde 43’ünün 25 yaşın altında olduğunun belirtildiği rapora göre, öldürülen kadınların yüzde 23’ünün çocuğu vardı, yüzde 6’sı hamileydi ve 16 çocuk annesiz kaldı.

Yalova’da istismar edilip öldürülen beş yaşındaki E.U’da cinayetler kapsamına alındı.

17 çocuk istismar edildi

Haziran ayında 17 çocuğun istismara uğradığının belirtildiği raporda bu konuyla şu bilgilere yer verildi: “Geçtiğimiz yıl cinsel istismar edilip öldürülen dört yaşındaki Irmak’tan sonra hiçbir önlem alınmaması bu vakaların benzerleriyle karşılaşmamıza sebep oluyor. Yalova Çınarcık’ta çocuk parkından kaçırılan bei yaşındaki E.U. isimli kız çocuğu M.Ş.A. tarafından istismar edildikten sonra öldürüldü. Muğla’da 13 yaşındaki bir çocuk iki yıl boyunca abisi tarafından cinsel istismara uğradı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun hamile olduğunun öğrenilmesiyle istismara uğradığı ortaya çıktı.”

Diyarbakır’da altı yaşındaki çocuğun tacize uğradığı iddiasının halkı sokağa dökmesi de hatırlatıldı.

Onur Yürüyüşü’ne tehdit

Raporda, haziran ayında kadınlara yönelik cinsel şiddetle ilgili şu ifadeler yer aldı: “İstanbul’da Melisa Sağlam ‘Ramazan’da böyle giyinmeye utanmıyor musun’ diyerek Ercan Kızılateş tarafından minibüste saldırıya uğradı. Yine İstanbul Eminönü’nde bir adam ‘üstüne başına dikkat et, milleti azdırıyorsun’ diyerek Canan Kaymakçı isimli kadına sözlü saldırıda bulundu. Antalya Metin Çiviler Anadolu Lisesinde görev yapan 11 öğretmeni okul müdürü R.E. tarafından sözlü cinsel taciz, hakaret ve mobbinge maruz kaldıklarını belirterek şikayetçi oldu.”

Raporda, LGBTİ+’lara yönelik baskılardan da bahsedildi: “Onur Yürüyüşü ve Trans Onur Yürüyüşü haftası nefret söylemleri, tehditler, engellemeler ve saldırılarla geçti. İstanbul’da yürümeye çalışan insanlara polis saldırdı, onlarca kişi gözaltına alındı. Mersin’in yerel gazetesi olan Milat gazetesi Onur haftası yaklaşırken ‘LGBT’li sapıklardan Ramazan günü büyük skandal! Her karışı kanla sulanan bu toprakların kutsal bayrağını kendilerini temsil eden paçavrayla aynı yere astılar’ şeklinde haber yaptı. Tüm bunlara rağmen LGBTİ’ler çeşitli bölgelerde eylemlerini gerçekleştirdiler.”