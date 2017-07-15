Hazır… Başla! ‘Dünyanın en hızlı bebekleri’ New York’ta yarıştı

ABD’de ‘en hızlı bebek’ yarışması düzenlendi.

New York kentinde düzenlenen ‘Bez Yarışması’ şampiyonasına 11 ile 24 aylık çok sayıda bebek ebeveynleriyle katıldı.

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Yeşil kıyafet giydirilen ve numaralandırılan bebekler, özel bir alanın üzerinde emekleyerek onları bekleyen anne-babalarına en hızlı şekilde ulaşmaya çalıştı.

Bebeklerden kimi dakikalarca oturup bekledi, kimi de hızlı hareket etmeyi tercih etti.

Yarışmanın kazananı, 11 aylık Brooke isimli kız çocuğu oldu. Etkinlik, kentteki triatlon kapsamında düzenlendi.

Organizatör Scott Hutmacher, rekabetin bebeklerin pek de umurunda olmadığını söyledi. Hutmacher, “Çocuklar bunu pek önemsemiyor. Asıl rekabetçi olanlar anne-babalar” dedi.